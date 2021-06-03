Ardahan ovasında akan derelerin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor
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Ardahan ovasında akan derelerin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor

İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız - Haberler | Güncel

Ardahan ovasında akan derelerin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden ve en uzun kış mevsiminin yaşandığı Ardahan'da Haziran ayında çiçeklerin açmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu.

Ardahan ovasında akan derelerin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor

ARDAHAN - Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden ve en uzun kış mevsiminin yaşandığı Ardahan'da Haziran ayında çiçeklerin açmasıyla kartpostallık görüntüler oluştu.

Kışın metrelerce kar, ilkbaharda bitki çeşitliliği, yaz aylarında ise serin havasıyla binlerce yerli turistin ve yazlıkçıların uğrak yeri olan Ardahan, Ardahan ovasında oluşan renk cümbüşüyle doyumsuz bir manzaraya sahne oluyor. Yemyeşil örtüsü ve çiçek tarlalarıyla göz kamaştıran Ardahan, doğa severlerin ilgisini çekiyor. Turist ve yazlıkçılar, Ardahan ile Göle ovasının yanı sıra yaylalarda oluşturduğu renk cümbüşünü izlemek için Ardahan'a akın ediyor.

Ardahan'da doğanın canlanmasıyla birlikte açan çiçeklerle sarı renge bürünen ovadan geçen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara ise havadan drone ile görüntülendi. Çoğunluğu sarı renkten oluşan karahindiba, dağ sümbülü, menekşe, kekik ve birbirinden güzel diğer çiçekler ile menderesler görenleri hayran bırakıyor. Bu durumdan memnun olan yöre sakinleri de çiçeklerle kaplı bu alanlarda fotoğraf çekmenin keyfini yaşıyor.

Ardahan ovasında akan derelerin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor
Ardahan ovasında akan derelerin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor
Ardahan ovasında akan derelerin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor
Ardahan ovasında akan derelerin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Olgun Yıldız

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Ardahan ovasında akan derelerin oluşturduğu menderesler görsel şölen sunuyor - Haberler
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