Ardahan OSB'de ilk ciddi yatırım
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Ardahan OSB'de ilk ciddi yatırım

Ardahan OSB'de ilk ciddi yatırım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ardahan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ilk ciddi yatırım Biyokütle Elektrik Santrali için Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalanarak inşaat çalışmaları başladı.

Ardahan Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ilk ciddi yatırım Biyokütle Elektrik Santrali için Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalanarak inşaat çalışmaları başladı.

Ardahan OSB'sinin faal hale getirilmesi ve yeni yatırımların teşvik edilmesi amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde OSB'de özel yatırımcı tarafından Biyokütle Elektrik Santrali projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında yatırımcıya arsa tahsisinin yapılması dolayısıyla, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile OSB Yönetim Kurulu Üyesi TSO Başkanı Çetin Demirci ve yatırımcı firma yetkilisi Sertuk Köker arasında arsa tahsis sözleşmesi imzalandı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen imza protokolüyle birlikte OSB'de ki ilk ciddi yatırımın inşaat çalışmaları da başladı.

Vali Hüseyin Öner, Ardahan Organize Sanayi Bölgesinin faal hale getirilmesi ve yeni yatırımların önünü açması anlamında bu yatırımın önemli olduğunu söyleyerek Ardahan için hayırlı olması temennisinde bulundu. - ARDAHAN

Ardahan OSB'de ilk ciddi yatırım
Ardahan OSB'de ilk ciddi yatırım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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