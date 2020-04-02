Ardahan Nisan'da beyaza büründü
Ardahan'da nisan ayının ikinci gününde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.
02.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:03
Ardahan'da nisan ayının ikinci gününde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini geç saatlerde kar yağışına bıraktı. Aralıklarla yağan kar, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yol ve kaldırımların yanı sıra ağaçlar ile park halindeki araçlar karla kaplandı.
Belediye ekipler karla mücadele çalışmasını sabahın erken saatlerinde başlattı.
Kaynak: AA