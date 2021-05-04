Ardahan merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ardahan merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı

Ardahan merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 4 zanlı yakalandı.

Ardahan merkezli 4 ilde, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün mahrem imamlarınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık/tekil arandıkları belirlenen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Ardahan, Ankara, İstanbul ve Konya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında muvazzaf askerlerinde olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

FETÖ'den aranan ihraç binbaşı Ankara'da yakalandı
FETÖ'den aranan ihraç binbaşı Ankara'da yakalandı
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu 'gaybubet evinde' yakalandı
FETÖ'nün sözde Afrika yapılanması kurucusu "gaybubet evinde" yakalandı
FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter, 'Vatansız' olduğunu kabul etti
FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter, 'Vatansız' olduğunu kabul etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Özkoç Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Hande Erçel Hülya Avşar Hakan Sabancı
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ardahan merkezli FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 4 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 11:39:40. #1.15#

title