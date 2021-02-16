Ardahan merkezli 3 ilde piyasaya sahte içki sürdükleri iddiasıyla 12 zanlı yakalandı

Ardahan, Adana ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, piyasaya sahte içki sürdükleri öne sürülen 12 zanlı gözaltına alındı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığınca, yurda yasa dışı yollardan sokulduğu sanılan metil ve etil alkolle "merdiven altı" diye tabir edilen ruhsatsız yerlerde sahte içki üreterek piyasaya süren bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen 12 zanlının yakalanması için Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Suçlar Şubesi ekipleri koordinesinde, Ardahan, Ankara ve Adana'daki 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Ardahan'da 9, Adana'da 2 ve Ankara'da bir kişi olmak üzere toplam 12 zanlı yakalandı. Operasyonlarda 100 litre sahte içki ele geçirildi.

Zanlıların Ardahan Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh