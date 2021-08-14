Ardahan Memur-Sen Şubesi memurlar için sunulan zam teklifinin yenilemesini istedi
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Ardahan Memur-Sen Şubesi memurlar için sunulan zam teklifinin yenilemesini istedi

Ardahan Memur-Sen Şubesi memurlar için sunulan zam teklifinin yenilemesini istedi
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Memur-Sen Ardahan İl Temsilcisi Erdinç Çakmak, hükümetin memura zam teklifini yenilemesini istedi.

Memur-Sen Ardahan İl Temsilcisi Erdinç Çakmak, hükümetin memura zam teklifini yenilemesini istedi.

Çakmak, sendika binasında yaptığı basın açıklamada, kamu görevlileri olarak çözümü toplu sözleşme masasında gördüklerini söyledi.

4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözünün toplu sözleşme masasında olduğunu belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"Kamu görevlileri olarak çözüm bekleyen sorunlarımız, enflasyon karışışında erimiş maaşlarımızın en etkili çözüm yeri olarak toplu sözleşme masasını görüyoruz. Bu nedenle 4 milyona yakın kamu görevlisi ve 2 milyona yakın memur emeklisinin gözü kulağı toplu sözleşme masasındadır. Kamu İşvereninin açıkladığı teklif maalesef bu büyük kitlenin beklentilerini karşılamaktan uzak bir görüntü sergiliyor."

Çakmak, Memur-Sen olarak, haklarını kazanmak, taleplerini kabul ettirmek için her türlü eylem, etkinlik ve program için hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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