Ardahan lapa lapa yağan karla beyaza büründü
09.05.2020 23:22 | Son Güncelleme: 09.05.2020 23:22
Ardahan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.
Ardahan yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.
Kent merkezinde gün boyunca etkili olan sağanak, gece yerini kar yağışına bıraktı.
Yaşamı olumsuz etkileyen kar, kısa sürede etrafı beyaza bürüdü.
Taksici Coşkun Arabul, 9 Mayıs'ta kar yağmasını beklemediklerini belirterek, "Bahar ortasında kar yağışı bizi şaşırttı. Sürpriz oldu." dedi.
Vatandaşlar da karla kaplanan araçlarını temizledi.
Kaynak: AA