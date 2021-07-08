Ardahan köy yollarında sathi kaplama asfalt çalışmaları devam ediyor
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Ardahan köy yollarında sathi kaplama asfalt çalışmaları devam ediyor

Ardahan köy yollarında sathi kaplama asfalt çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ardahan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2021 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen sathi asfalt kaplama projelerini gerçekleştiriyor.

Ardahan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2021 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen sathi asfalt kaplama projelerini gerçekleştiriyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Özel İdaresi tarafından sathi asfalt kaplama çalışması başlayan merkeze bağlı Yaylacık, Kocaköy ve Alagöz grup köy yollarında ve sathi asfalt kaplama çalışması başlayacak olan Tepesuyu, Küçüksütlüce ve Büyüksütlüce grup köy yolunda incelemelerde bulundu.

Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz ve özel idare yetkilileriyle birlikte yollarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Öner, çalışmaların titiz bir şekilde sürdürülmesi ve hızla tamamlanması yönünde talimatlarda bulundu.

Yolları yapılan köylerin muhtarlarıyla da bir süre sohbet eden Vali Öner, muhtarlardan köyleriyle ilgili sorun ve taleplerini dinledi. Vali Hüseyin Öner, yapım çalışmasında bulunan özel idare personeliyle de görüşerek tatlı ikramında bulundu. - ARDAHAN

Ardahan köy yollarında sathi kaplama asfalt çalışmaları devam ediyor
Ardahan köy yollarında sathi kaplama asfalt çalışmaları devam ediyor
Ardahan köy yollarında sathi kaplama asfalt çalışmaları devam ediyor
Ardahan köy yollarında sathi kaplama asfalt çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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