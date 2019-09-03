Ardahan kazı için eylem planı

03.09.2019 16:34

Ardahan kazının üretiminin arttırılması amacıyla eylem planı toplantısı yapıldı.

Ardahan kazının korunması ve üretiminin arttırılması için hazırlanan eylem planıyla ilgili Ardahan Valiliğinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya başkanlık eden Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, yerli bir ırk olan Ardahan kazının üretiminin arttırılmasını ve hak ettiği şekilde piyasada yer almasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Eylem planında birçok konu yer aldığını vurgulayan Masatlı, "Ardahan kazının üretimini arttırmaya yönelik yeni çalışmalar yapılacak. İlk etapta, çalışmamızla yerli ırkı koruma ve damızlık kaz üretimini attırmak istiyoruz, bunun yanı sıra yerli yumurta temini, damızlık çiftliği oluşturma amacındayız. Ayrıca bu planla kaçak kaz girişlerinin önüne geçilecek, sektöre öncülük edecek yetiştirici birliği kurulacak. Kazların yetiştirildiği alanların haritası çıkarılacak."

Toplantıya, Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA