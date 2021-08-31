Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlandı (31.08.2021)
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Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlandı (31.08.2021)

Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlandı (31.08.2021)
Habermetre - Haberler | Toplum

Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi kapsamında kale dışında ve içerisinde turizme yönelik yapılan çalışmalar tamamlandı.

Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi kapsamında kale dışında ve içerisinde turizme yönelik yapılan çalışmalar tamamlandı. Valimiz Hüseyin Öner, son çalışmaları gözden geçirmek üzere Vali Yardımcılarıyla birlikte alanda incelemede bulundu.

Ardahan Kalesinde turizm faaliyetini canlandırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kalenin üst kısmında ahşap seyir terası ve kafe yapıldı. Kamelyaların yerleştirildiği seyir terasında çalışmalar, etrafı çimlendirilerek yürüyüş yollarının yapılmasıyla birlikte tamamlandı. Proje kapsamında ayrıca kale içerisindeki tarihi binalarda kısmi onarım yapıldı, eski kapı yeniden açılarak teras ile bağlantısı sağlandı. Işıklandırma sistemi, kamelyalar, korkuluklar ve çiçekliklerin yenilendiği Ardahan kalesinde ayrıca ziyaretçilerin fotoğraflarında anı olarak saklayabilecekleri bir Ardahan tabelası da konularak çalışmalar tamamlandı.

Valimiz Hüseyin Öner, beraberinde Vali Yardımcıları Cem Gümrükçü ve Mustafa Gürbüz ile birlikte seyir terasında ve kale içerisinde incelemede bulunarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Valimiz, Ardahan kalesinde yapılan çalışmaların tamamlandığını belirterek, seyir terasının yakın bir zamanda ihale yolu ile kiraya verilmek suretiyle vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını söyledi.

Yapılan çalışmalarla birlikte Ardahan kalesinin daha iyi konuma getirildiğini belirten Valimiz, kaleyi ziyaret edecek olan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ortamda kaleyi rahatça gezebileceğini kaydetti.

Kaynak: Habermetre

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Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar tamamlandı (31.08.2021) - Haberler
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