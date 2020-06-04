Ardahan Kalesinin turizme kazandırılması ve destinasyon projesi yapım çalışmaları başladı
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Ardahan Kalesinin turizme kazandırılması ve destinasyon projesi yapım çalışmaları başladı

Ardahan Valiliğince hazırlanarak Serhat Kalkınma Ajansına sunulan ve destek alan "Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi" için tanıtım ve protokol imza töreni düzenlendi.

Ardahan Kalesinin turizme kazandırılması ve destinasyon projesi yapım çalışmaları başladı
04.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:04

Ardahan Valiliğince hazırlanarak Serhat Kalkınma Ajansına sunulan ve destek alan "Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi" için tanıtım ve protokol imza töreni düzenlendi.

Ardahan Valisi ve Serhat Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Masatlı, projenin tanıtım ve imza töreninde yaptığı açıklamada, Ardahan Kalesi'nin restoresi ve kale içinde yöresel kültürümüzün tanıtımı, teşiri ve ekonomiye kazandırılması noktasında kültür-turizm stantları, sosyal tesis, kafeterya gibi alanlar oluşturularak kalenin çok amaçlı sosyal faaliyetlere uygun hale getirileceğini söyledi.

Vali Yardımcıları, Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, yüklenici firma yetkilisi ve diğer yetkililerin katıldığı protokol imza töreninde gazetecilere açıklamada bulunan Vali Mustafa Masatlı, yapım çalışmasının 2020 yılı içerisinde tamamlanacağını belirterek proje hakkında şu detayları paylaştı:

"Ülkemizin turizm sektörü incelendiğinde önemi gittikçe artan ve en hızlı büyüyen ekonomik faaliyet alanı olarak ortaya çıkmaktadır. Küreleşme süreci ile birlikte gelişen teknoloji ve ulaşım olanakları turizm sektörüne yeni bir ivme kazandırmıştır. Ülkemizin turizm hareketliliği incelendiğinde dünyada ki en popüler 10 turizm destinasyonundan biri olduğu göze çarpar. Yine veriler incelendiğinde ülkemize gelen turist sayısı dünyada 6'ncı sıradayken turizm geliri olarak 12'nci sırada yer almaktadır.

Hükümetimizin, Türkiye Turizm 2023 Stratejisinde ise 2023 yılına kadar ülkemize gelen turist sayısı ve geliri ile birlikte Dünya'daki ilk beş ülke arasında yer alması hedeflendiği belirtilmektedir. Dolayısıyla İlimizin tarihi ve kültürel mirası olan ve aynı zamanda ilimizin simgesi haline gelen 1544 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan tarihi Ardahan Kalesinin turizme kazandırılması ile turizmimde çeşitliliğinin artırılması ve bu alanda azda olsa bir farkındalık oluşturma amacındayız.

İlimizin simgesi olan Ardahan Kalemizin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projemiz ile kale içinde Bakanlığımız tarafından uygulamasına izin verilen binaların tadilat/restoresi, aydınlatması ve çevre düzenlemesi ile farkındalık oluşturularak turizme kazandırılması ve aynı zamanda Kale dışında 1,5 katlı yerli ve yabancı turistlerimizin zaruri ihtiyaçlarının (lavabo, wc mini kafeterya/seyir alanı) karşılanması doğrultusunda, ilimizin özellikle şehir merkezinin izlenmesi Kaleyi ziyaret eden turistlerimize en azından bir çay içmeleri için ahşap mimarisi uygulanarak Ardahan Kalesi seyir alanı/sosyal tesis oluşturulması ile bu alanda turizm çeşitliliğin artırılmasına çalışılacaktır.

Ardahan Kalesi tadilat/restoresi ile kale içinde yöresel kültürümüzün tanıtımı, teşhiri ve ekonomiye kazandırılması kapsamında Ardahan Kültür-Turizm stantları oluşturularak çok amaçlı sosyal faaliyetlere uygun hale getirilmesi sağlanacak ve ilimizin yöresel, kültürel varlıklarının teşhiri sağlanacaktır. Ardahan Kalesinin Turizme Kazandırılması ve Destinasyon Projesi Valiliğimizce hazırlanmış olup, Serhat Kalkınma Ajansımız tarafından uygulamaya değer bulunmuştur. Projemizin finansman sözleşmesi Kalkınma Ajansımız katılımıyla imzalanarak uygulama süreci başlatılmıştır.

Proje Kalkınma Ajansımız tarafından toplam 1 milyon 134 bin 640 TL olarak onaylanmış olup, bu bedelin yüzde 75'i olan 850 bin 980 TL'si Kalkınma Ajansımız tarafından kalan yüzde 25'lik bedel olan 283 bin 660,00 TL ise proje ortağı olan Ardahan Valiliği İl Özel İdarisi bütçesinden karşılanacaktır. Proje faaliyetleri kapsamında öngörülen işin ihalesi tamamlanmış olup, yapım çalışmaları başlamaktadır. Ardahan Kalesi Seyir Tepesi ve kafeterya yapımı, Ardahan Kalesi Aydınlatma İşi, Ardahan Kalesi Restorasyonu, Ardahan Kalesi Çevre Düzenlemesi ve diğer işlerin içerisinde olduğu projenin 2020 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Bu çalışmalarımızda desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a teşekkürlerimi sunuyorum." - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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