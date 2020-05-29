Ardahan Kalesi turizme kazandırılıyor
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Ardahan Kalesi turizme kazandırılıyor

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Kalesi'ni Turizme Kazandırma ve Destinasyon Projesi'nin, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından onaylandığını açıkladı.

29.05.2020 17:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:43

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ardahan Kalesi'ni Turizme Kazandırma ve Destinasyon Projesi'nin, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından onaylandığını açıkladı.

Vali Masatlı, valilikte düzenlenen projenin tanıtım toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, kalenin bölgenin önemli tarihi mekanları arasında yer aldığını belirterek, Ardahan Kalesi'ni Turizme Kazandırma ve Destinasyon Projesi'nin SERKA tarafından onaylandığını ifade etti.

Kentin sembolü olan kalenin değerlendirilmesinin tarih ve turizme yapılan önemli yatırım olarak gördüklerini ifade eden Masatlı, "1544 tarihinde Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan tarihi Ardahan Kalesi'nin turizme kazandırılmasıyla bu alanda az da olsa bir farkındalık oluşturma amacındayız. Sonuçta kalemiz, kentimizin tarihi ve kültürel mirasıdır. Aynı zamanda bu kale ilimizin simgesi ve sembolü haline gelmiştir." dedi.

Masatlı, proje ile kale içindeki binaların restorasyonunun yapılacağını belirterek, aydınlatma ve çevre düzenlemesi gibi birçok çalışmanın da gerçekleştirileceğini aktardı.

Aynı zamanda kale dışında yerli ve yabancı turistlerin, zaruri ihtiyaçlarını gidereceği lavabo, mini kafeterya, seyir alanı gibi yerlerin de yapılacağını anlatan Masatlı, şöyle konuştu:

"Seyir terası ile ilimizin özellikle şehir merkezinin izlenme imkanı sağlanacak. Kaleyi ziyaret edenler çay ve benzeri ikramlar da alabilecekler. Ahşap mimarisi uygulanarak yapılacak olan seyir alanı ve sosyal tesislerle turizm çeşitliliğini artırmış olacağız. Kale içinde ayrıca yöresel kültürümüzün tanıtımı, teşhiri ve ekonomiye kazandırılması gibi stantlar da oluşturulacak."

Maliyeti 1 milyon 134 bin lira olan projenin yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Ardahan Kalesi turizme kazandırılıyor

Kaynak: AA

Manşet

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