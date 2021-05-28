ARDAHAN İSTANBUL'DA EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN YUDUM MERT, ARDAHAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
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ARDAHAN İSTANBUL'DA EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN YUDUM MERT, ARDAHAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KADIKÖY'de çalıştığı özel bir hastanede eşi Güntay Mert (38) tarafından bıçaklanarak öldürülen Yudum Mert (33) Ardahan'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

KADIKÖY'de çalıştığı özel bir hastanede eşi Güntay Mert (38) tarafından bıçaklanarak öldürülen Yudum Mert (33) Ardahan'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kadıköy Göztepe'de özel bir hastanede, önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Güntay Mert ile eşi Yudum Mert arasında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktı. Kozyatağı mahallesindeki belediye bloklarından birinde apartman görevlisi olarak çalışan Güntay Mert, yanında bulunan bıçakla eşi 2 çocuk annesi Yudum Mert'i çocuklarının gözü önünde yaralayarak, kaçtı. Tedavi altına alınan Yudum Mert, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yudum Mert'in cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İşlemleri biten Yudum Mert'in cenazesi, yakınları tarafından dün Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle defnedilmek üzere memleketi Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Samandöken (Sinot) köyüne getirildi. Otobüsle köy mezarlığının yanına götürülen Yudum Mert kılınan cenaze namazının ardından yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.

ARDAHAN İSTANBUL'DA EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN YUDUM MERT, ARDAHAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
ARDAHAN İSTANBUL'DA EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN YUDUM MERT, ARDAHAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
ARDAHAN İSTANBUL'DA EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN YUDUM MERT, ARDAHAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ
ARDAHAN İSTANBUL'DA EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN YUDUM MERT, ARDAHAN'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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