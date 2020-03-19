Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi etkili oluyor
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Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi etkili oluyor

Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi etkili oluyorKAR ve tipi Ardahan-Şavşat Karayolu'nun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

19.03.2020 12:13 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:18

Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi etkili oluyor

KAR ve tipi Ardahan-Şavşat Karayolu'nun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan'da geceden beri kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı vurdu. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat Karayolu'un Sahara geçidirde kar yağışı tipi sebebiyle ulaşım aksıyor. Bir taraftan iş makineleri yolu ulaşıma açarken bir taraftan tipi yeniden kapatıyor. Bölgede tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kayganlaşan yolda bazı araçlar kara saplanırken, saplandıkları yerden kurtulmak için karayolları ekiplerinden yardım istedi.

Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi etkili oluyor

Kaynak: DHA

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Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi etkili oluyor

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