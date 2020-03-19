Ardahan'ın yükseklerinde kar ve tipi etkili oluyor KAR ve tipi Ardahan-Şavşat Karayolu'nun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

KAR ve tipi Ardahan-Şavşat Karayolu'nun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ardahan'da geceden beri kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı vurdu. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ni Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat Karayolu'un Sahara geçidirde kar yağışı tipi sebebiyle ulaşım aksıyor. Bir taraftan iş makineleri yolu ulaşıma açarken bir taraftan tipi yeniden kapatıyor. Bölgede tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Kayganlaşan yolda bazı araçlar kara saplanırken, saplandıkları yerden kurtulmak için karayolları ekiplerinden yardım istedi.

Kaynak: DHA