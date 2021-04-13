Ardahan'ın sembolü Serhat Ulu Camisi'nde ilk ramazanda Kovid-19 burukluğu

Ardahan'da kısa süre önce yapımı tamamlanarak ibadete açılan ve büyüklüğü dolayısıyla kentin sembolü haline gelen Serhat Ulu Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerde teravih namazı kılınmaması sebebiyle ilk ramazanına sessiz başladı.

Ardahan'da kısa süre önce yapımı tamamlanarak ibadete açılan ve büyüklüğü dolayısıyla kentin sembolü haline gelen Serhat Ulu Camisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerde teravih namazı kılınmaması sebebiyle ilk ramazanına sessiz başladı.

Serhat Ulu Camisi, Kura Nehri kıyısında yer alması, 2 bini kişiyi aşkın kapasitesi ve Selçuklu mimarisini andırması dolayısıyla kentin sembol camileri arasında yerini aldı.

Kentin en büyük camisi olan Serhat Ulu Cami, Kovid-19 sebebiyle teravih namazlarının kılınmaması dolayısıyla açılışından sonraki ilk ramazanını buruk geçiriyor.

Cami İmamı İbrahim Arslantürk, AA muhabirine, açılışı kısa süre önce yapılan bir caminin bu kadar sessiz olacağını beklemediklerini belirterek, özellikle ramazan olması dolayısıyla cami ve cemaatleri adına üzüntülü olduklarını söyledi.

Caminin açılışıyla eski günleri yaşamanın hayalini kurduklarını ancak gelinen noktada bunun mümkün olmadığını dile getiren Arslantürk, "Bizde ramazana eski günlerdeki gibi girme hayali vardı. Yeni ve büyük camimizde de hayalimiz bu yöndeydi. Tabii ki sağlık daha önemli. Alınan karara insanımızın sağlığı için uymak zorundayız. Gönül eski ramazan coşkusunu böyle büyük bir camide yaşamayı çok isterdi. Ancak nasip olmadığı için yapacak bir şey yok. Duamız ve temennimiz bir an önce bu salgının son bulması." ifadelerini kullandı.

Mukabele geleneği yaşatılacak

Serhat Ulu Camisi'nde ramazan boyunca hafızlık kuran kursu öğrencilerinin mukabele geleneğini sürdüreceğini anlatan Arslantürk, teravih namazı kılınamayacak camide vakit ve cuma namazlarının ise kılacağını aktardı.

Arslantürk, salgından kurtulmak için herkesin kurallara uyması gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gönül isterdi ki yeni ibadete açılmış olan bu camide teravih coşkusunu hep birlikte eskisi gibi yaşayalım. Ama insan sağlığı daha önemli. Mevlam 'kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın' buyuruyor. Bize düşen de bunu yerine getirmektir. Sağlık hepimiz için daha önemli. Bu yılın teması 'ramazan ve şifa'. İnşallah Rabb'im şafi ismiyle hep beraber bu Kovid-19 hastalığından bir an önce ülkemizi ve tüm insanlığı kurtarır. Duamız hep birlikte önümüzdeki ramazanları daha güzel geçirmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh