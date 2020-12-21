Ardahan'ın neyi meşhur? Ardahan'ın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Ardahan'ın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Ardahan'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Ardahan'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Ardahan'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Ardahan'ın en meşhur yemekleri, Ardahan'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Ardahan'ın neyi meşhurdur, Ardahan'ın nesi meşhur? Ardahan'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ARDAHAN'IN NEYİ MEŞHUR?

Ardahan ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Etli Mantı

Feselli

Dügmeç

Kuymak

Feselli

Fodol Gevreği

Sinor

Katmer

Kesme Aşı

Gevrek

Pişi

Ayran Çorbası

Pişi

Ardahan Helvası

Sacda Kaymaklı Yufka

Boran

Hünkar Çorbası

Haşıl

Harşo

Ardahan'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.