Ardahan'ın LGS başarısı yüzde 20 arttı

Ardahan'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrencilerin başarısı bir önceki yıla oranla yüzde 20 artış gösterdi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, yaptığı açıklamada, göreve başladığında kentin ekonomik değerleri olan hayvancılık başta olmak üzere turizm potansiyeline yönelik çalışma başlattığını söyledi.

Yöresel ürünlerin marka değeri olması için de çalışma yaptıklarını ifade eden Masatlı, çalışmaların en önemlisinin eğitim olduğuna dikkati çekti.

Masatlı, kentin LGS başarısının arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İlimizin eğitimdeki başarısının üzerine özellikle eğilim gösterdik. Eğitimle ilgili üzerine sorumluluk düşen kim varsa hepsini bu işe odakladık. İlk sonuçlar bizleri sevindirdi. Elimizdeki verilere göre yüzde 20'lik bir başarı sağlandığı görülüyor. Üniversite sınavlarında da aynı sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Bu konuda kararlıyız ve umutluyuz."

Kaynak: AA