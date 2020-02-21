Ardahan'ın kız voleybol takımı bölge yarışmalarına katılacak
Haberler » Güncel » Ardahan'ın kız voleybol takımı bölge yarışmalarına katılacak - Haber

Ardahan'ın kız voleybol takımı bölge yarışmalarına katılacak

Ardahan Lisesi öğrencilerinden oluşan gençler voleybol kız takımı, salı günü Samsun'daki bölge yarışmalarında Ardahan'ı temsil edecek.

21.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:12
Ardahan'ın kız voleybol takımı bölge yarışmalarına katılacak

Lisesi öğrencilerinden oluşan gençler kız takımı, salı günü 'daki bölge yarışmalarında Ardahan'ı temsil edecek.

Yarışmalar öncesi hazırlıklara başlayan kızların hedefi finale kalmak.

Ardahan Lisesi Müdürü Zafer Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak ilk kez böyle bir yarışmaya katıldıklarını ve başarı sağladıklarını söyledi.

Daha önce yapılan yarışmalarda gösterdikleri başarıyla Samsun'daki yarı finale katılmayı hak kazandıklarını aktaran Yıldız, "Kızlarımız ve hocamız Nihat Elyağutu bugüne kadar büyük başarı gösterdiler ve bugüne geldiler. Söz konusu başarının bundan sonra da olacağına gönülden inanıyorum. Amacımız bölge ve genel olarak Ardahan'ı bu alanda temsil etmektir. Hedefimiz yeni nesillere ışık tutmak, spora teşvik etmek ve sağlıklı nesiller yetiştirmektir." dedi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler