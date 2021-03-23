Ardahan'ın ilçelerindeki Kovid-19 vaka artışları mercek altına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ardahan'ın ilçelerindeki Kovid-19 vaka artışları mercek altına alındı

23.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:54
Ardahan'ın ilçelerindeki Kovid-19 vaka artışları mercek altına alındı

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, il merkezi ve ilçelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını yakın takibe aldıklarını belirtti.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, il merkezi ve ilçelerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını yakın takibe aldıklarını belirtti.

Ardahan ve ilçelerinde Kovid-19'la mücadele kapsamında yoğunlaştırılmış dinamik denetimler aralıksız sürüyor.

Vali Öner, kent merkezinde ekiplerle yaptığı denetimlerin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Turuncu kategoride olan Ardahan'ın Göle ilçesinde vaka sayısında artış gözlemlediklerini ve vaka artışlarını takip ettiklerini aktaran Öner, "İl merkezi ve ilçelerdeki vakaları yakın takibe aldık. Vaka artışına göre ilçe bazlı tedbirler alıyoruz. Örneğin vaka sayısının artış gösterdiği Göle ilçemizde halk pazarı ve hayvan pazarını geçici olarak kapattık. Vatandaşımızın sağlığı için çalışmalarımız titizlikle sürecek. Vakaların artması halinde tedbirler de artarak sürecek." ifadelerini kullandı.

Öner, Göle ilçesine giderek denetim yapmayı planladığını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Merve Dizdar Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Erol Bulut Cenk Tosun Bülent Uygun İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ardahan'ın ilçelerindeki Kovid-19 vaka artışları mercek altına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 15:55:03. #1.16#
title