Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı - Haberler
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Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı

AA, Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Vali Hüseyin Öner ve AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, kutlama mesajı yayımladı.

ARDAHAN MERKEZ, ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Vali Hüseyin Öner ve AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız, kutlama mesajı yayımladı.

Vali Öner, mesajında Serhat şehri Ardahan'ın işgalden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, coşku ve heyecanla kutladıklarını bildirdi.

Şehitlere rahmet dileyen Öner, "Kurtuluş günlerimiz, tarihe ışık tutması, geleceğimize yön vermesi açısından son derece önemlidir. Tarihimizden ders çıkararak geleceğimize emin adımlarla yürüyebilmek için bizlere düşen görev, kendine has tabiatıyla, kültürüyle, değerleriyle ve zengin tarihi değerlere sahip ilimizin kalkınması ve gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ardahan Merkez İlçe Başkanı Özgür Açıkyıldız da kentin 101. kurtuluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, şehit ve gazileri rahmetle andı.

AA / Günay Nuh - Güncel

Ardahan Merkez, Hisarcık, Ardahan, Güncel, Haberler

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