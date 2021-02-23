Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı
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Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

23.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:43
Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı törenle kutlandı.

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı törenle kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Soğuk havada geçekleşen törenin ardından Kongre Caddesi'ne geçen protokol üyeleri, halkı selamlayarak şehrin kurtuluşunu kutladı.

Belediye Başkanı Demir, burada vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, Ardahan ve bölgenin kurtuluşu için eşsiz mücadele veren şehitler ile gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Ardahan'da ve Anadolu'nun her yerinde 100 yıl önce şehitler ve gazilerin omuzlarında yükselen Cumhuriyet'in kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini ifade eden Demir, "Kafkasya'nın kilidi Ardahan'ımızın güzel insanları, bugün sizlerin bayramını kutlamaktan kıvanç duyuyorum. Milli Mücadele'nin mimarı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bölgemizin kurtuluşunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Ardahanlı kahramanlarımızı saygıyla anıyorum." dedi.

Törende, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okundu, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin de verildiği anma programı, gün boyu çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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