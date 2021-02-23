Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde meşaleli yürüyüş yapıldı

Ardahan Belediyesince kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve beraberindekiler, ellerinde Türk bayrağı ve meşalelerle tarihi Ardahan Köprüsü üstünde toplandı.

Soğuk havaya rağmen, katılımcılar müzik eşliğinde Atatürk Caddesi'nde yürüyerek Milli Egemenlik Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önüne geldi.

Belediye Başkanı Demir, dondurucu soğuk ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen katılım sağlayanların önemli bir görevi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ardahan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını çeşitli etkinliklerle kutladıklarını ifade eden Demir, "Bu da bizim bugün yaptığımız etkinliklerin sonuncusu. Yürüyüşümüzü soğuk ve dondurucu havaya rağmen sizlerle yerine getirdik. Ülkemiz ve dünya bu Kovid-19 belasından kurtulduğu zaman daha büyük ölçekli kutlamalar yapacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bu vesileyle bir kez daha anıyoruz. Nice yüzyıllar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh