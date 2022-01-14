Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bazı köylerde eğitime ara verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bazı köylerde eğitime ara verildi

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bazı köylerde eğitime ara verildi
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Çıldır ilçesi Kurtkale bölgesindeki köylerde yoğun kar nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesi Kurtkale bölgesindeki köylerde yoğun kar nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, yaptığı açıklamada, "Bu bölgemizde dün de eğitim veremedik. Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor, ulaşım aksıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

Ordu'nun 6 ilçesinde okullara 'kar' tatili

 Van'da okullara 'kar' tatili

Van'da okullara 'kar' tatili

 Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

Meteoroloji'den Doğu bölgeler için çok kuvvetli yağış uyarısı! Kar kalınlığı 30 santimetreyi bulacak

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title