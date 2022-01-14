Ardahan'ın Çıldır ilçesinde bazı köylerde eğitime ara verildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesi Kurtkale bölgesindeki köylerde yoğun kar nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, yaptığı açıklamada, "Bu bölgemizde dün de eğitim veremedik. Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor, ulaşım aksıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde karla mücadele çalışması yürütüyor.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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