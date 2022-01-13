Ardahan'ın 2 ilçesinde kar nedeniyle okullarda eğitime ara verildi - Haberler
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Ardahan'ın 2 ilçesinde kar nedeniyle okullarda eğitime ara verildi

Ardahan'ın 2 ilçesinde kar nedeniyle okullarda eğitime ara verildi
AA / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Damal ve Hanak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Damal ve Hanak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle okullarda bugün eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, Hanak ve Damal'da tüm eğitim kurumlarında, Çıldır'da ise sadece Kurtkale bölgesindeki okullarda bugün eğitime ara verildiğini söyledi.

Öte yandan, kent genelinde etkili yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgelerde kar küreme çalışması başlattı.

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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