Ardahan İl Özel İdaresi'nde Sezon Kapanışı

Ardahan İl Özel İdaresi, yaz sezonunun kapanması dolayısıyla yemek programı düzenledi.

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde düzenlenen programa, Vali Mehmet Emin Bilmez, Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel, özel idarenin diğer yetkilileri ile özel idare çalışanları katıldı.

Vali Bilmez, burada yaptığı konuşmada, özel idare çalışanları arasında önemli bir birlikteliğin olduğunu ifade etti.

Sezonun kapanması dolayısıyla verilen yemeğin bunun göstergesi olduğunu dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Sezonu tamamlamanızdan dolayı verdiğiniz bu yemeğin hayırlara vesile olmasını temenni ederim. İnşallah bu benzeri birlikteliğiniz her zaman olur. Çünkü birlikte yaptığınız çalışmalarda çok verimli bir sezon geçirdik."