Ardahan İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
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Ardahan İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu

14.10.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:56
Ardahan İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu

İHH İnsani Yardım Vakfı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden Dağlık Karabağ krizinde Bakü'ye destek için Ardahan'da bir araba konvoyu düzenledi.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden Dağlık Karabağ krizinde Bakü'ye destek için Ardahan'da bir araba konvoyu düzenledi. Konvoyun Serhat ulu cami önünde başlayan yolculuğu Kongre caddesinde ' son buldu.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden ve 27 Eylül'de yeniden çatışmaya dönüşen Dağlık Karabağ krizinde Bakü'ye destek gösterisi yaptı.

Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ve Azerbaycan topraklarını işgaline tepki gösteren İHH üyeleri, organize edilen etkinliğe katılmak için Kura Nehri kıyısındaki Serhat Ulu Cami önünde toplandı.

Ardahan İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Akın Demirci, burada yaptığı basın açıklamasında, Ermenistan'ın son saldırılarıyla bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit ve engelin olduğunu söyledi.

Bu tehdit ve engelin bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Demirci, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının kökeninin bir asır öncesine dayandığını dile getirdi. - ARDAHAN

Ardahan İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Ardahan İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Ardahan İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Ardahan İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Ardahan İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu
Ardahan İHH'dan Azerbaycan'a destek konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.10.2020 13:56:54. #1.14#
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