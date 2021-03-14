Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı
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Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı

14.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:10

Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktıGEÇTİĞİMİZ günlerde Ardahan'ı istila eden kargalar, bu kez gece ortaya çıktı.

Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı

GEÇTİĞİMİZ günlerde Ardahan'ı istila eden kargalar, bu kez gece ortaya çıktı. Kar yağışı ile birlikte uçmaya başlayan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde kanat çırptı.

Ardahan, şubat ayının ilk haftası karga istilasına uğradı. Özellikle sabahın erken ya da akşam saatlerinde şehir merkezinde yüzlerce karganın kentin üzerinde uçması, bazı vatandaşları korkutmuştu. 3-4 gün devam eden karga istilası sona erinci vatandaşlar rahat bir nefes aldı. Yaklaşık bir aydır sessizliğe bürünen Ardahan'da karga istilası dün yeniden başladı. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kargalar, şehrin üstüne kara bulut gibi çöktü. Toplu halde gökyüzünde uzun süre uçan kargalardan bir kısmı çatılara tünerken bir kısmı ise elektrik tellerine ve ağaçlara kondu. Çatılar ve ağaçlar kargalardan gözükmezken, ağaçlar adeta kargadan bir ağaç haline geldi. Kar yağışı ile birlikte ortaya çıkan kargalar, gün doğana kadar kentin üzerinde gürültülü bir şekilde uçtular.

Gece saatlerindeki karga popülasyonundaki büyük artışı kar yağışına bağlayan uzman biyolog ve çevre mühendisi Kemal Kayatürk, "Gece ani ve sulu başlayan kar yağışı nedeniyle açık alanlarda yuva yaptıklarından dolayı hayvanların yuvaları kar ile doldu. Karda ıslak olduğu için yuvalarının zemini ıslandı. Dolayısıyla kargalar toplu olarak yuvalarını tek ettiler ve bir araya toplandılar. Daha sonra düşen vücut ısılarını korumak için ve ısınmak için bir araya gelerek geceyi o şekilde geçirdiler. Olay aslında yağan kar nedeniyle ıslanan yuvalarına adaptasyondan başka bir şey değildir" dedi.

Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı
Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı
Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı
Ardahan'ı istila eden kargalar bu kez gece ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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