Ardahan'ı dolu vurdu
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Ardahan'ı dolu vurdu

Ardahan'ı dolu vurdu Ardahan'da etkili olan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı.

21.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 21.06.2020 08:58

Ardahan'ı dolu vurdu

ARDAHAN - Ardahan'da etkili olan sağanak yağmur yerini doluya bıraktı. 10 dakika yağan dolu etrafı bir anda beyaza bürüdü. Bir lira büyüklüğünde yağan dolu vatandaşları şaşırttı.

Ardahan'da sağanak yağmurun ardından dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası Göle ilçe merkezi beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarının üzerini doludan zarar görmesin diye kartonla örtü.

Dolu yağışının etkili olduğu Göle'de ekili araziler zarar gördü.

Ardahan'ı dolu vurdu

Kaynak: İHA

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