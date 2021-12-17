Ardahan güne karla uyandı - Haberler
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Ardahan güne karla uyandı

Ardahan güne karla uyandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ardahan, gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının etkisinde.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan, gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının etkisinde.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu için uyarıda bulunduğu kar yağışı Ardahan'da gece saatlerinde başladı. Zaman zaman etkili olan yağış sebebiyle kent merkezi tamamen beyaza büründü. Kar kalınlığının 2 santimetreye yaklaştığı Ardahan'da iş makineleri yolları temizledi. Belediye temizlik ekipleri cadde ve sokaklardaki kaldırımları kardan temizlemek için uğraştı.

Fikret Şahin güne karla uyandıklarını söyleyerek, "Kar berekettir. Kar yağışı inşallah devam eder" dedi. - ARDAHAN

Ardahan güne karla uyandı

Ardahan güne karla uyandı

Ardahan güne karla uyandı

Ardahan güne karla uyandı

Ardahan güne karla uyandı

Ardahan güne karla uyandı

Ardahan güne karla uyandı

Ardahan güne karla uyandı

Ardahan güne karla uyandı

Ardahan güne karla uyandı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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