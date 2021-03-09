- Ardahan güne kar ile uyandı

Aylan bebeğin babası Papa'ya tablo hediye etti! Sosyal medya ayakta: Celladına aşık olmuş

Papa bir geleneği atlamadı! Erdoğan'a gönderdiği mesajda dikkat çeken ifadeler

Hiç kadın cinayetinin işlenmediği ilimizde erkeklere çiçek dağıtıldı

Koronanın merkez üssünden tam aşılanma kararı! Maske ve mesafe kalkıyor

Bakan Selçuk, okulların ne zaman kapanacağını açıkladı! Yaz tatili süresi kısaldı

- Ardahan güne kar ile uyandı Ardahan'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

- Ardahan güne kar ile uyandı

ARDAHAN - Ardahan'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Ardahan, dün gece yarısından itibaren tipi şeklinde başlayan yağışla güne karla uyandı. Kar yağışıyla araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ