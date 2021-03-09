- Ardahan güne kar ile uyandı
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- Ardahan güne kar ile uyandı

09.03.2021 02:11 | Son Güncelleme: 09.03.2021 02:15

- Ardahan güne kar ile uyandı Ardahan'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

- Ardahan güne kar ile uyandı

ARDAHAN - Ardahan'da gece başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Ardahan, dün gece yarısından itibaren tipi şeklinde başlayan yağışla güne karla uyandı. Kar yağışıyla araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Belediye ve karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için temizleme çalışmalarına başladı. Sabah kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

- Ardahan güne kar ile uyandı
- Ardahan güne kar ile uyandı
- Ardahan güne kar ile uyandı
- Ardahan güne kar ile uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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