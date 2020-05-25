Ardahan Göle'de dere taştı, mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı Ardahan Göle'de dere taştı, mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldıARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Tahtakıran köyünde iki gündür devam eden yağmur sebebiyle dere taştı, köyün bir bölümü sular altında kaldı.

Ardahan Göle'de dere taştı, mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı

ARDAHAN'ın Göle ilçesine bağlı Tahtakıran köyünde iki gündür devam eden yağmur sebebiyle dere taştı, köyün bir bölümü sular altında kaldı. Mahsur kalanları AFAD ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı

Ardahan'ın Göle ilçesinde dağlarda ki karın erimesi ve iki gündür devam eden yağmurun etkisiyle Tahtakıran köyünden geçen dere taştı. Taşan derenin etrafında ki ev ve ahırları su bastı. Sel sularının kapladığı çayırlık alanda otlatılan hayvanlar taşkın olunca güçlükle köye dönebildi. Jandarma ve AFAD ekipleri köyde vatandaşların zarar görmemesi için çalışma başlattı. Su baskını altında kalan evlerde ki vatandaşlar, AFAD ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Kaynak: DHA