ARDAHAN GÖLE'DE ÇIKAN HORTUM BAZI EVLERİN ÇATISINI UÇURDU
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ARDAHAN GÖLE'DE ÇIKAN HORTUM BAZI EVLERİN ÇATISINI UÇURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde etkili olan hortum, iki köyde evlerin çatısını uçurdu.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde etkili olan hortum, iki köyde evlerin çatısını uçurdu.

İlçede öğle saatlerinde başlayan yağmur bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ilçe merkezini beyaza bürüdü. Göle ilçesine bağlı Gedik ve Esenyayla köylerinde ise doluyla birlikte etkili olan hortum evlerin çatısını yerle bir etti. AFAD ekipleri köylerde hasar tespit çalışması başlattı. 10'dan fazla evde maddi hasar meydana geldi.

ARDAHAN GÖLE'DE ÇIKAN HORTUM BAZI EVLERİN ÇATISINI UÇURDU
ARDAHAN GÖLE'DE ÇIKAN HORTUM BAZI EVLERİN ÇATISINI UÇURDU
ARDAHAN GÖLE'DE ÇIKAN HORTUM BAZI EVLERİN ÇATISINI UÇURDU
ARDAHAN GÖLE'DE ÇIKAN HORTUM BAZI EVLERİN ÇATISINI UÇURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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