ARDAHAN Fırtına Ardahan'da 152 binaya zarar verdi
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ARDAHAN Fırtına Ardahan'da 152 binaya zarar verdi

Fırtına Ardahan'da 152 binaya zarar verdiARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, dün etkili olan fırtınada 152 binanın hasar gördüğünü bildirdi.

26.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:14

Fırtına Ardahan'da 152 binaya zarar verdi

ARDAHAN Valisi Mustafa Masatlı, dün etkili olan fırtınada 152 binanın hasar gördüğünü bildirdi. Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan fırtına Ardahan'da büyük zarara yol açtı. Hızı 70 kilometreyi geçen fırtına sebebiyle Ardahan kent merkezindeki bir çok binanın çatısı uçtu. Fırtına sebebiyle Göle ilçesinde ise bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Görevliler tarafından yapılan ilk tespitlerde ilde 11'i kamu olmak üzere 152 binada hasar olduğu belirlendi. Fırtında çoğunluğu çatı olmak üzere binalarda hasar oluştuğunu belirten Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "11'i kamu binası olmak üzere 137'si şahıs. 4'ü ise iş yeri çatısı toplamda 152 binada büyük küçük hasarlar oluşmuş. Bunların büyük kısmı çatılardan oluşmakta. Ekiplerimiz hasarların durumunu değerlendirmek için şuan sahada" dedi.

Vali Masatlı, fırtınadan ayrıca bir kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralandığını kaydetti.

ARDAHAN Fırtına Ardahan'da 152 binaya zarar verdi

Kaynak: DHA

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