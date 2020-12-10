"Ardahan Evde Kitap Okuyor" projesi
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"Ardahan Evde Kitap Okuyor" projesi

10.12.2020 14:01 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:04

Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Ardahan Evde Kitap Okuyor" projesi çerçevesinde, öğrenciler ve velileri, saat 20.00'de televizyonları kapatarak 30 dakika kitap okuyor.

Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan "Ardahan Evde Kitap Okuyor" projesi çerçevesinde, öğrenciler ve velileri, saat 20.00'de televizyonları kapatarak 30 dakika kitap okuyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

Geçen hafta başlayan projenin çok olumlu tepki aldığını, kendisinin de bizzat aynı saatte okuyarak katılım sağladığını ifade eden Bulut, "Bu proje ile amacımız hem kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak hem de aile bireylerini bir arada toplamak. Bu süre zarfında ailecek bir arada okumalarını ve sanal ortamda uzaklaşmalarını sağlıyoruz. Heyecan çok üst düzeyde, katılım yoğun." ifadelerini kullandı.

Bulut, çevirim içi uygulamada ayrıca akademisyenlerin de söyleşileriyle projeye katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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