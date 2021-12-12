Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimine doğru

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Esnaf Ve Sanatkarlar Odası (ESOB), 2022 kongresinde başkan adayı olduğunu açıklayan İskender Alihanoğlu, basınla bir araya geldi.

Alihanoğlu, düzenlediği basın toplantısında, yeni, genç ve dinamik bir kadroyla kurum ve esnaf arasında köprü görevi göreceklerini söyledi.

Alihanoğlu, esnafın derdini bilen, esnafla iç içe olan, gerçekten ve gönülden çalışacak, yeni bir ekiple yola çıkacaklarını söyledi. Günün birlik ve beraberlik günü olduğunu aktaran Alihanoğlu, "Yaklaşık 8 aydır gece gündüz tüm esnaflarımızı geziyoruz. Onlardan gördüğümüz geri dönüş ve destekler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Esnaflarımızın büyük kısmı artık yeni bir kan değişiminden yana olduklarını ifade ediyor. Bizlerde onlara layık olmak için ve odalarının her zaman onların yanlarında olacak şekilde çalışacağımızı ifade ediyoruz. Bir ve beraber olduğumuz da her sorunun altından kalkacağımızı, onları daha iyi temsil etmek adına bu yola Allah'ın izni ile çıktığımızı anlatıyoruz. Sonuçta bu bir tercih ve seçim. Esnafımız en doğru kararı kendi verecektir. Bizler inşallah bu seçimden zaferle çıktığımızda kollarımızı sıvayarak onlara layık olmak adına var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Zincir marketlerin çokluğuna da değinen Alihanoğlu,

"Küçük esnafın bitmesine neden olan zincir marketlerin yenilerinin açılmasına izin vermeyeceğiz. Bu büyük marketlerle ile rekabet edebilme şansı olmayan esnafımızın yanında olmak onları bu devlere yedirmemek için elimizden geleni yapacağız." Şeklinde konuştu.

Devletle esnaf arasında köprü görevi göreceğiz

Başkan adayı Alihanoğlu, seçildikleri takdirde esnaf ile kurumlar arasında köprü görevi göreceklerini söyleyerek, "Bizim amacımız, kısıtlı imkanlarla Ardahan esnafına hizmet edecek olan Oda'mızın geçmişte olduğu gibi yeniden işlevini arttırmak. Esnaf Odamız, üye aidatları ile ayakta kalmakta. Ancak biz farklı kaynakları da Odamıza kazandıracağız. Esnafın sırtındaki yükü azaltacağız. Odamız bizimle birlikte esnafa kaliteli hizmet sunacak ve devlet ile esnaf arasında köprü görevi görecek" dedi. - ARDAHAN