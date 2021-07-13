ARDAHAN-ERZURUM KARAYOLU SEL YÜZÜNDEN KAPANDI
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ARDAHAN-ERZURUM KARAYOLU SEL YÜZÜNDEN KAPANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel suları karayolunu ulaşıma kapattı.

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel suları karayolunu ulaşıma kapattı. Erzurum-Ardahan Karayolu'nda yağış sebebiyle çok sayıda araç yolda kaldı. Göle ilçesinde bugün saat 14.30 sıralarında başlayan sağanak yağış yaklaşık 1 saat devam ederken, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmur sonrası oluşan se suları, Ardahan'ın Göle ilçesi ile Erzurum'un Şenkaya ilçelerini birbirine bağlayan karayolunu ulaşıma kapandı. Şenkaya ve Göle tarafında 100'den fazla araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri sel sebebiyle ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışması başlattı.

ARDAHAN-ERZURUM KARAYOLU SEL YÜZÜNDEN KAPANDI
ARDAHAN-ERZURUM KARAYOLU SEL YÜZÜNDEN KAPANDI
ARDAHAN-ERZURUM KARAYOLU SEL YÜZÜNDEN KAPANDI
ARDAHAN-ERZURUM KARAYOLU SEL YÜZÜNDEN KAPANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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