Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'dan şehit ailelerine ziyaret

Ardahan'da 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ziyaret edildi.

Ardahan'da 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ziyaret edildi.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, AA muhabirine, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü dolaysıyla il geneli emniyet olarak çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Etkinlikler kapsamında bugün kent merkezindeki şehit ailelerinin evlerinde ziyaret ettiklerini anlatan Hayal, "Şehit ailelerimizin bizdeki değerleri ve önemleri farklı. Onları unutmadık, unutmayacağız. Bugün de devlet olarak yanlarında olduğumuzu göstermek amacıyla ziyaretlerini yapıyoruz. Onların ziyarette duydukları mutluluk bizi de mutlu kılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh