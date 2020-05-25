ARDAHAN Doğu'da fırtına ağaçları, direkleri devirdi, çatıları uçurdu
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ARDAHAN Doğu'da fırtına ağaçları, direkleri devirdi, çatıları uçurdu

Doğu'da fırtına ağaçları, direkleri devirdi, çatıları uçurduDOĞU'da yağmur ile birilmte etkili olan, fırtına elektrik direkleri ve ağaçları devirdi, binaların çatılarını uçurdu.

25.05.2020 13:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:32

Doğu'da fırtına ağaçları, direkleri devirdi, çatıları uçurdu

DOĞU'da yağmur ile birilmte etkili olan, fırtına elektrik direkleri ve ağaçları devirdi, binaların çatılarını uçurdu. Yağmur, bazı yerlerde su baskınlarına sebep oldu.

Arefe gününden beri bölgede etkili olan fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Ardahan'da ramazan bayramının ikinci günü sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, elektrik direklerini ve ağaçları devirdi. Şiddetini giderek arttıran fırtınanın etkisiyle çok sayıda binanın çatısı uçtu. Fırtınanın etkili olduğu mahallelerde çatıların sökülme anı kameralara yansıdı. AFAD ekipleri mahaleleleri tek tek gezerek hasar tespit çalışması yaptı.

Ardahan'daki TOKİ konutlarında çok sayıda apartmanın çatısı rüzgar sebebiyle uçtu. Vatandaşlar, çatı parçalarını toplayarak bir kenara yığdı. Halilefendi Mahallesinde fırtına sebebiyle kopan elektrik telleri sebebiyle kesintiler meydana geldi. Bölgeye gelen Aras EDAŞ ekipleri, telleri onarmaya başladı. Ardahan Kalesi'ndeki dev bayrağı tutan halat ta rüzgarın etkisiyle koptu. Kent merkezinde etkisini sürdüren fırtına sebebiyle bir çok ev ve apartmanın çatısı zarar gördü. NARMAN'DA 2 KİŞİ YARALANDI

Erzurum'un Narman ilçesinde fırtına sebebiyle bir işyerinin çatısı uçtu. Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir işyerinin çatısı rüzgarın etkisiyle uçarak araçların üzerine devrildi. Bu sırada bölgeden geçen iki kişi yaralandı. Yaralılar vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. HASTANENİN ÇATISI UÇTU

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nin çatısı aşırı fırtına ve rüzgar nedeniyle uçtu. İlçede bir çok ev ve işyerinin çatısı da zarar gördü. Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle cadde ve sokaklarda kimsenin olmaması can kaybını önledi. YAĞMUR SELE DÖNÜŞTÜ

Kars'ta ise fırtına sebebiyle Akyaka Demirkent Köyü'nde ağaçlar devrildi, bahçe duvarları yıkıldı. Selim ilçesinde ise etkili olan dolu ve sağanak yağış sele dönüştü. Selim İlçesine bağlı Sarıgün köyünde şiddetli yağış sonrası oluşan sel ekili arazilere zarar verdi. Meradan gelen hayvanları içeri almak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kars merkezde ise Bayrampaşa mahallesinde bir binanın çatısı aracın üzerine düştü. Örnek mahallesinde de bazı evlerin çatıları rüzgar sebebiyle zarar gördü.

ARDAHAN Doğu'da fırtına ağaçları, direkleri devirdi, çatıları uçurdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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