Ardahan'dan sel bölgesi Arhavi'ye uzanan yardım eli
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Ardahan'dan sel bölgesi Arhavi'ye uzanan yardım eli

Ardahan'dan sel bölgesi Arhavi'ye uzanan yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında sel ve heyelanlar yaşandı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in talimatıyla Ardahan Belediyesi ekipleri olağan üstü hal ilan ederek tüm iş makinalarını, kamyonlarını, temizlik araçlarını ve teknik personellerini sel bölgesine gönderdi.

Başkan Demir, "Arhavi' ye ve bölgede yaşayan insanlarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi. - ARDAHAN

Ardahan'dan sel bölgesi Arhavi'ye uzanan yardım eli
Ardahan'dan sel bölgesi Arhavi'ye uzanan yardım eli
Ardahan'dan sel bölgesi Arhavi'ye uzanan yardım eli
Ardahan'dan sel bölgesi Arhavi'ye uzanan yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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