Ardahan'dan İzmir'e et sevkiyatı başladı Kadın kooperatifi ilk adımı attı ARDAHAN - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında Karkas Et anlaşması yapıldı. Ardahan'dan ilk et sevkıyatı İzmir'e yapılmaya başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ardahan Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi 22 ton Karkas et alımı sözleşmesi yaptı. Ardahan'da et işine kooperatif üyesi kadınların el atmasıyla hareketlilik başladı. İzmir'in etini artık Ardahan Kadın Girişimi Kooperatifi gönderecek. Ardahanlı üreticilerden alınan canlı hayvanlar Ardahan Belediyesine ait mezbahanede kesildikten sonra karkas et olarak İzmir'e gönderiliyor. Ardahan'dan tam 6 ton et İzmir'e doğru yola çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Ardahan'ın yaylalarındayız Ardahanlı kadınlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in değerli eşi Neptün Soyer'in teşvikleri ile Ardahan Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi kurdu. İlk icraatları olarak da Ardahan'ın etlerini İzmir'e sevk ediyorlar ilk part gitti. Şimdi yayladayız teşekkür ediyoruz artık İzmir'in etini Ardahanlı kadınlar gönderiyor. İzmirlilere afiyet olsun. Et hep erkek işi denilirdi ya burada Ardahanlı kadınlar terse çevirdi" dedi. Kaynak: İHA