Ardahan'dan İzmir'e et sevkiyatı başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ardahan'dan İzmir'e et sevkiyatı başladı

Ardahan'dan İzmir'e et sevkiyatı başladı Kadın kooperatifi ilk adımı attı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında Karkas Et anlaşması yapıldı.

01.06.2020 11:40 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:45

Ardahan'dan İzmir'e et sevkiyatı başladı

Kadın kooperatifi ilk adımı attı

ARDAHAN - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında Karkas Et anlaşması yapıldı. Ardahan'dan ilk et sevkıyatı İzmir'e yapılmaya başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ardahan Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi 22 ton Karkas et alımı sözleşmesi yaptı. Ardahan'da et işine kooperatif üyesi kadınların el atmasıyla hareketlilik başladı. İzmir'in etini artık Ardahan Kadın Girişimi Kooperatifi gönderecek. Ardahanlı üreticilerden alınan canlı hayvanlar Ardahan Belediyesine ait mezbahanede kesildikten sonra karkas et olarak İzmir'e gönderiliyor. Ardahan'dan tam 6 ton et İzmir'e doğru yola çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Ardahan'ın yaylalarındayız Ardahanlı kadınlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in değerli eşi Neptün Soyer'in teşvikleri ile Ardahan Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi kurdu. İlk icraatları olarak da Ardahan'ın etlerini İzmir'e sevk ediyorlar ilk part gitti. Şimdi yayladayız teşekkür ediyoruz artık İzmir'in etini Ardahanlı kadınlar gönderiyor. İzmirlilere afiyet olsun. Et hep erkek işi denilirdi ya burada Ardahanlı kadınlar terse çevirdi" dedi.

Ardahan'dan İzmir'e et sevkiyatı başladı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Haber
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı Haber
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Haber
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Köprüden düşen kadını görmek isteyen maskesiz vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Fransız kazlarıyla çiftlik kuran memur, siparişlere yetişemiyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 382 liradan işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Haftaya yatay seyirle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulamasına erişim sağlanamıyor
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Yasakların kalkmasıyla sahile akın eden bir grup vatandaş denize girdi
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Crew Dragon mürettebatının uzaydaki görevi 4 ay sürecek
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Geçmiş bayram ziyareti pahalıya patladı! 12 ev ve 66 kişi karantinaya alındı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını 'Beceremediğimiz evlilik olsun' diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil
Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor...
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Bugün itibarıyla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İşte madde madde hayatımızda yaşanacak değişiklikler
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, tatile gitmek isteyenlere 10.000 TL'ye kadar %0.67 faizle kredi verecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Meclis yarın yeniden açılıyor! Bekçilerin maaşına zam yapılacak, çalışma saatleri düşürülecek
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi, 54 kişiye koronavirüs bulaştırdı! Mahalle karantinaya alındı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Beşiktaş Beko ile, 42 milyon TL karşılığında 2 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde nehre giren Türk öğrencinin cansız bedeni bulundu
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Şans, genç girişimcinin yüzüne güldü! Hobi olarak başladığı işte siparişlere yetişemiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Edibe Şahin Naci Bostancı Adnan Menderes Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akbağ Acun Ilıcalı Haldun Dormen
Spor Metin Oktay İlhan Cavcav Mehmet Aurelio Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şehit Minnesota Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ardahan'dan İzmir'e et sevkiyatı başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 11:45:37. #1.15#
title