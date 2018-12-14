Ardahan'dan Gelen Görüntü, Sosyal Medyada Günün Konusu Oldu

Kış mevsiminin en sert geçtiği ve termometrelerin sıfırın altında eksi 30'ları gördüğü Ardahan'da bir esnafın aç kalan güvercinlere çuvalla yem verdiği görüntüler, sosyal medyada olay oldu.

"İYİ Kİ VARSIN GÜZEL İNSAN"

Günün en çok paylaşılanları arasına giren videoda, Ardahanlı esnaf için çok güzel yorumlar yapıldı. Birçok kişi isimsiz kahraman için "İyi ki varsın güzel insan" ifadesini kullandı.