Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

AA, Günay Nuh - Güncel
 - Güncelleme:
Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilen kayak severler, Yalnızçam Kayak Merkezi'ne koştu.

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilen kayak severler, Yalnızçam Kayak Merkezi'ne koştu.

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında bulunan ve sarıçam ağaçları arasındaki pistleri ile öne çıkan merkeze gelenler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Güneşli havada ailelerinden yardım alarak kayak yapan, kızakla kaymaya çalışan çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, çok sayıda kayakseverin hafta sonunu fırsata çevirmek için Yalnızçam'ı tercih ettiğini söyledi.

Güzel havanın talebi artırdığına dikkati çeken Demirci, "Merkezimiz önceki yıllara oranla daha çok talep görüyor. Bu nedenle gelecek vaat eden bir yere dönüştü. Biz de buranın daha çok hareketlenmesi amacıyla bize düşen desteği sunuyoruz." diye konuştu.

Demirci, Yalnızçam'ı tercih edenlerin çok mutlu ayrıldığını sözlerine ekledi.

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

AA / Günay Nuh - Güncel

Kayak Merkezi, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ardahan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title