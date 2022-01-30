Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu - Haberler
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Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

AA, Günay Nuh - Güncel
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Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Ardahan'da hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkasların buluşma noktasında bulunan ve sarıçam ağaçları arasındaki pistleri ile öne çıkan merkeze gelenler, kayak yapmanın keyfini yaşadı.

Ailelerinden yardım alarak kayak yapan, kızakla kaymaya çalışan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Kayak Merkezi İşletme Müdürü Hükümdar Baydar, AA muhabirine, çok sayıda kayakseverin hafta sonunu fırsata çevirmek için Yalnızçam'ı tercih ettiğini söyledi.

Güneşli havanın talebi artırdığını belirten Baydar, "Her geçen gün merkezimize talep artıyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle çocuklarımız ve ailelerinden çok talep görüyoruz. Havanın güzelliği de bir fırsat olarak değerlendiriliyor." diye konuştu.

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

AA / Günay Nuh - Güncel

Kayak Merkezi, Doğu Anadolu, Karadeniz, Ardahan, Güncel, Haber

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