Ardahan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ardahan'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Erdal Hoş (56) yönetimindeki 75 T 0031 plakalı taksi, Güney Çevre Yolu'nda Murat Aydemir idaresindeki 34 ACF 616 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler 112 Acil Servis ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Erdal Hoş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tedavisi süren Aydemir'in de hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri