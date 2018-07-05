Ardahan'daki Trafik Kazası

Ardahan'da otomobille çarptığı 3 kişiden 2'sinin ölümü, birinin yaralanmasına neden olan ve kaçan sürücü Artvin'in Şavşat ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sürücü O.A, 61 TR 916 plakalı otomobille Ardahan-Kars yolunun 12. kilometresi üniversite kavşağında önceki gün Emrah Avcı (26), kardeşi Faruk Avcı (24) ve Halil Demir'e (26) çarpmıştı.

Kazadan sonra kaçan sürücü O.A, Artvin'in Şavşat ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık kontrolünün ardından Ardahan Adliyesinde savcılıkça ifadesi alınan sürücü, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Ardahan'da önceki gün 61 TR 916 plakalı aracın çarptığı Emrah (26) ve kardeşi Faruk Avcı (24) hayatını kaybetmiş, Halil Demir (26) yaralanmıştı.