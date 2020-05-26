Ardahan'daki şiddetli fırtınada 152 bina zarar gördü
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Ardahan'daki şiddetli fırtınada 152 bina zarar gördü

Ardahan'da dün meydana gelen şiddetli fırtınada 11'i kamu binası, 137'si ev, 4'ü ise iş yeri çatısı olmak üzere 152 binada büyük ve küçük çaplı hasar oluştu.

Ardahan'daki şiddetli fırtınada 152 bina zarar gördü
26.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:31

Ardahan'da dün meydana gelen şiddetli fırtınada 11'i kamu binası, 137'si ev, 4'ü ise iş yeri çatısı olmak üzere 152 binada büyük ve küçük çaplı hasar oluştu.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da dün meydana gelen fırtınanın kentte yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi.

Fırtına ile çoğunluğu çatı olmak üzere binalarda hasar oluştuğunu belirten Masatlı, "11'i kamu binası olmak üzere 137'si şahıs. 4'ü ise iş yeri çatısı toplamda 152 binada büyük küçük hasarlar oluşmuş. Ekiplerimiz hasarların durumunu değerlendirmek için şu an sahada." diye konuştu.

Masatlı, fırtınada ayrıca bir kişinin öldüğü, üç kişinin ise yaralandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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