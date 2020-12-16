Ardahan'daki Şehit Jandarma Astsubay Özkan Bingöl Çeşmesi onarıldı

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Durançam Köyü yaylasında şehit Jandarma Astsubay Özkan Bingöl adına daha önce yaptırılan çeşmede jandarma bakım ve onarım çalışması yaptı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Durançam Köyü yaylasında şehit Jandarma Astsubay Özkan Bingöl adına daha önce yaptırılan çeşmede jandarma bakım ve onarım çalışması yaptı.

Hava şartları dolayısıyla çeşmede meydana gelen hasarın şehit Bingöl'ün yakınları tarafından jandarmaya bildirilmesi üzerine Göle İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, bölgede çalışma yaparak çeşmeyi onardı.

Şehit Bingöl'ün yakınları jandarmaya teşekkür ederek, şehidinin isminin bu şekilde sonsuza kadar yaşatılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh