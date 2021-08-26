Ardahan'daki okullar doğal gaza kavuşuyor

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda ısınma sisteminde dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda ısınma sisteminde dönüşüm çalışmaları sürüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte doğal gaz hattının geçtiği bölgelerdeki okulların dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Göle ilçe merkezindeki tüm ilk ve orta öğretim okulların bu kış sezonunda doğal gazla ısınacağını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Bu konuda gerekli ödenek ayrıldı. En kısa sürede çalışmalarımız başlayacak. Bizler eğitim ve öğretimin en verimli olması ve bu şekilde sürmesi için çabalıyoruz. Göle ilçemizde de bu kış sezonu tüm okullarımız, yani ilçe merkezindeki tüm okullarımız doğal gaz ile ısınacak. Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederken, böyle bir çalışma eğitim ve öğretimimiz için hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh