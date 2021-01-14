Ardahan'daki fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı
14.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:02
Ardahan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Ardahan'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir otelde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Otele düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si "fuhuş yaptırmak ve fuhşa yer temin etmek" suçundan tutuklanırken 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda 3 yabancı uyruklu kadın hakkında da işlem yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh